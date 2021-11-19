Apple планує випустити безпілотне авто до 2025 року
Американська компанія Apple хоче випустити безпілотний автомобіль до 2025 року
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела компанії.
За даними видання, розробити авто і почати його випуск Apple планує у 2025 році. Як пише Bloomberg, якщо компанія не встигне реалізувати свого наміру, то вона або продасть розробку, або почне продаж авто із простішою технологією.
Компанія має на меті створити повністю автономну машину, якій для водіння не буде потрібен ні водій, ні кермо. Видання зазначає, що компанія поки вирішує, прибрати кермо і педалі чи ні, адже у критичних ситуаціях водії не матимуть змоги взяти керування на себе.
- Нагадаємо, 17 листопада Apple оголосила про запуск "Сервісу самостійного ремонту", який дозволить споживачам техніки ремонтувати власні гаджети. Спершу в продажі з'являться запчастини для iPhone 12 та iPhone 13, а пізніше - для комп'ютерів Mac з чипами M1.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.43
Купівля 26.43Продаж 26.68
-
EUR
Купівля 29.84Продаж 30.27
- Актуальне
- Важливе