Apple почне продавати користувачам запчастини для iPhone і Mac

Про це повідомляє сайт компанії.



Apple запустить Self Service Repair ("Сервіс самостійного ремонту"), який дозволить споживачам техніки ремонтувати власні гаджети. Спершу в продажі з'являться запчастини для iPhone 12 та iPhone 13, а пізніше - для комп'ютерів Mac з чипами M1.



В онлайн-магазині Apple Self Service Repair Online Store буде доступно понад 200 індивідуальних запчастин та інструментів для ремонту гаджетів.



На початковому етапі програма буде зосереджена на модулях, з якими найчастіше звертаються до сервісних центрів, таких як дисплей iPhone, акумулятор і камера. Пізніше наступного року компанія розширить програму.



Послуга стане доступною для громадян США з початку наступного року. Протягом 2022 року вона пошириться на інші країни.



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