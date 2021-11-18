Apple почне продавати користувачам запчастини для iPhone і Mac
Користувачі техніки Apple зможуть самостійно ремонтувати свої пристрої, адже запчастини з'являться у вільному продажі
Про це повідомляє сайт компанії.
Apple запустить Self Service Repair ("Сервіс самостійного ремонту"), який дозволить споживачам техніки ремонтувати власні гаджети. Спершу в продажі з'являться запчастини для iPhone 12 та iPhone 13, а пізніше - для комп'ютерів Mac з чипами M1.
В онлайн-магазині Apple Self Service Repair Online Store буде доступно понад 200 індивідуальних запчастин та інструментів для ремонту гаджетів.
На початковому етапі програма буде зосереджена на модулях, з якими найчастіше звертаються до сервісних центрів, таких як дисплей iPhone, акумулятор і камера. Пізніше наступного року компанія розширить програму.
Послуга стане доступною для громадян США з початку наступного року. Протягом 2022 року вона пошириться на інші країни.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.37
Купівля 26.37Продаж 26.62
-
EUR
Купівля 29.82Продаж 30.24
- Актуальне
- Важливе