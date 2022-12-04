Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті релігійної конфесії.

"Перед початком божественної літургії, за якою відбулась архієрейська хіротонія, звершили особливий чин. Кандидат у єпископський ступінь священства виголосив сповідання віри та дав обітниці берегти передання Церкви. Потім диякон виголосив многоліття предстоятелю, архієреям, церковному народу та ставленику", - зазначає інформаційно-просвітницький відділ УПЦ Московського патріархату.

Серед тих, хто приймав активну участь у церемонії, був намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел (Петро Лебедь), що за сприяння російській агресії потрапив під "церковні санкції" РНБО України.





Призначення Сторожука, який раніше був секретарем Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП, затверджено Синодом церкви Московського патріархату 23 листопада.

Довідка

Сторожука Андрія Петровича (Никиту) як "провокатора" та "противника незалежності українського православ'я" внесено до бази даних "Миротворець".

Виступав проти ковідних обмежень. Влаштував "кашляючу диверсію" у редакції газети "Молодий буковинець" (Чернівці), яка передрукувала новину "Релігійної правди" про те, що він хворий на коронавірус.

12 грудня йому має виповнитися 42 роки. Неодружений, позаяк є ченцем.

За даними джерел LB.ua, "під час обшуку (у Чернівцях - ред.) співробітники СБУ заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП архімандрита Никиту з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі".



Натомість Сторожук стверджує, що це нібито правоохоронці наказали роздягтися присутнім й у такому вигляді сфотографували.

Окрім того, LB.ua розповідає про начебто причетність Никити до виготовлення дитячого порно.

Попередник Никити (Сторожука) на чолі Івано-Франківської й Коломийської єпархії УПЦ МП, єпископ Серафим, за інформацією з відкритих джерел, утік до Росії.

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