Онуфрій закликає на великодні свята провести молитовну ходу в Маріуполь, щоб забрати цивільних
Митрополит УПЦ МП Онуфрій запропонував організувати молитовну ходу в Маріуполь, щоб церковнослужителі змогли забезпечити евакуацію цивільних та поранених із бункерів "Азовсталі"
Про це йдеться на сайті української православної церкви.
"З глибоким сумом спостерігаю за тим, що цими днями відбувається у місті Маріуполі. Відчуття сердечної скорботи спонукає в переддень головного християнського свята — Світлого Христового Воскресіння звернути увагу на необхідність порятунку тих, хто, залишившись у багатостраждальному Маріуполі, опинився в умовах гуманітарної катастрофи. … У зв’язку з цим, Українська Православна Церква, силами єпископату, духовенства, чернецтва і вірян, готова організувати молитовну ходу від міста Оріхів Запорізької області до заводу «Азовсталь» у місті Маріуполь з метою надання невідкладної допомоги та виведення мирних жителів. Також хода могла б вивезти поранених військових і забрати тіла загиблих", - пише Онуфрій.
Також він звернувся до всіх, від кого це залежить, і попросив "в період зі Страсної П’ятниці (22 квітня 2022 року) до Світлого Христового Воскресіння (24 квітня 2022 року) на території міста Маріуполь та його околицях забезпечити режим припинення вогню і надати гуманітарний коридор для проходження зазначеної молитовної ходи".
- Нагадаємо, російські війська продовжують бомбардування заводу "Азовсталь", попри заяву президента Путіна про начебто відмову від штурму
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