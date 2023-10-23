ООН анонсувала прибуття ще 40 вантажівок гуманітарної допомоги сектору Гази

Про це інформує The Hill.

Сінді Маккейн, директорка Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), заявила, що в понеділок очікується прибуття ще 40 вантажівок гуманітарної допомоги сектору Гази.

Маккейн підтвердила цю інформацію, повідомивши, що 20 вантажівок змогли перетнути кордон між Газою і Єгиптом напередодні.

"Ми просто зобов'язані це зробити, тому що, як я вже сказала, люди голодують, але це також є питанням національної безпеки для всіх в цьому регіоні", - заявила Маккейн. "Голод і нестача їжі - це питання безпеки. І тому ми просто прагнемо переконатися, що люди можуть прогодувати себе, і що, знаєте, у нас є можливість і здатність забезпечити їм стабільне життя, наскільки це можливо".

Зокрема, вона нагаділа, що це зона бойових дій, і ситуація дуже мінлива. Тому ці вантажівки повинні мати змогу прибути безпечно і стабільно.

Відповідаючи на запитання про занепокоєння щодо того, що життєво необхідна допомога може потрапити до рук бойовиків угрупування Хамас, Маккейн пояснила, що на місці вже працює команда ВПП, яка допоможе з цим питанням.

"Ну, у нас є команда ВПП, яка вже на місці. Вони там вже давно. Тож у нас є все необхідне обладнання. Ми можемо відстежувати і відслідковувати наші вантажі", - додала Маккейн. "Отже, ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вона потрапляє саме до тих людей, які її потребують".