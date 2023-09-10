"На цей час ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид", – голова міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе під час пресконференції в Києві.

"Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди щодо цього злочину. Тому ми досліджуємо це крок за кроком <...> Ви пам’ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців. Має бути "потреба" знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови, які підтверджені судовою практикою", - додав Мьосе.

Голова комісії зазначив, що розслідування продовжуватимуться.

Зрада? ООН жалюгідні?

Так, ООН жалюгідні.

Зрада? Очікувана історія.

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З визнанням геноциду і його класифікацією справа взагалі завжди була складною.

Голокост не всі визнали досі. Хоча масовість, організованість і намір прозорі та очевидні. І мають купу документальних підтверджень. Політика.

Голодомор визнають з великими складностями, в тому числі тому, що до розпаду СРСР і в перші роки незалежності з документами та свідченнями все було непросто. Ну і політика.

Геноцид вірмен, греків і ассирійців 1915 - це взагалі окрема тема. Геноцид вірмен не визнала й Україна (як і Вірменія Голодомор). Бо політика.

І ні, аргумент "Вірменія зараз партнер Росії" не працює. Більшість вбитих вірмен була мешканцями Анатолії, вони взагалі до сучасної Вірменії особливого відношення не мають. І факт геноциду доведений. Але Туреччина дуже болюче дивиться на власне минуле і перегорнути цю сторінку все ніяк не може.

Навіть у найсвіжіший з масштабних геноцидів — геноцид тутсі, який здійснювався дещо відвертіше і набагато кривавіше ніж усе що ми бачили за останні 40 років — розвинені країни втрутилися у момент, коли було знищено до 40% руандійської частини народності. А темпи знищення там були геть дикі. Більше мільйона людей вбили менше ніж за 3 місяці.

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За весь час балканських війн 90-х з резонансних злочинів геноциду визнали різанину у Сребрениці, де серби доведено вбили 8000 боснійських чоловіків віком від 12 до 77 років, а також облогу Сараєво, де загинуло ще 10 тисяч людей.

Але. При цьому під час суду над Радованом Караджичем і Младко Радичем міжнародний кримінальний суд встановив, що достатніх доказів вважати що дії сербів у Боснії можна назвати геноцидом боснійців не надано. Те саме до дій хорватів проти сербів, боснійців проти сербів, албанців проти сербів і сербів проти всіх. Тобто окремі злочини геноциду були. А геноцид як загальна цілеспрямована політика визнаний не був.

Тому якщо ви думаєте що визнання дій Росії як геноциду українців — справа проста та вирішена, і це тільки ООН пручається — ні. Це буде довго, складно і докази будуть збирати багато років. Якщо не десятиріч.

Вирок по Сребрениці та Сараєво чекали 18 років. А з геноциду вірмен минуло вже 108 років.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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