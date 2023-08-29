Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Проросійські проєкти в Україні - не мімікрія під виборця, а намагання зберегти "русскій мір"
OPINION

Проросійські проєкти в Україні - не мімікрія під виборця, а намагання зберегти "русскій мір"

Михайло Басараб
29 серпня, 2023 вiвторок
16:03
Погляд Михайло Басараб

Такі вузлики треба рубати на старті, щоб жодна мразота навіть не мріяла про це

Мене щораз коцюрбить від чуток про те, що хтось вже відтепер плекає електоральні проєкти під "колишнього виборця ОПЗЖ" або "російськомовного інтелектуального виборця". Саме формулювання питання убиває. Без деталей з прізвищами та іншими нюансами.

Читайте також: Не всяке завершення війни є перемогою

Задумувати такі виборчі проєкти можуть лише вороги України. Це не мімікрія під виборця, а бажання за будь-що зберегти в українському політичному житті російське. Вони навмисно його плекатимуть, будуть повертати й тягти нас в минуле, замість дати можливість порвати з цим назавжди і йти вперед.

Такі вузлики треба рубати на старті, щоб жодна мразота навіть не мріяла про це.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
Росія
політика
Війна з Росією
колаборанти
ОПЗЖ
Читайте також:
28 серпня, 2023 понедiлок
У ГУР розповіли деталі операцій на окупованій частині Запорізької області в День Незалежності та День прапора
Каталін Новак
28 серпня, 2023 понедiлок
"Не бачу жодного військового рішення": президентка Угорщини закликала Зеленського розпочати переговори з РФ
28 серпня, 2023 понедiлок
У ГУР назвали кількість ракет, яку Росія має у запасах
Київ
+36°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.47
    Купівля 37.47
    Продаж 38.25
  • EUR
    Купівля 40.63
    Продаж 41.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
29 серпня
16:37
На Київщині СБУ викрила очільницю військової медкомісії на корупції
"Списала" понад 50 ухилянтів: на Київщині СБУ викрила очільницю військової медкомісії
16:34
кіно, кінотеатр
У Словаччині відбудеться тиждень українського кіно
16:30
гепатит А
ЮНІСЕФ за підтримки уряду Японії передав Україні 3 тис. доз вакцин проти гепатиту А
16:26
Ексклюзив
мобілізація росія, чмобікі
Експерт Defense Express назвав головну причину можливої додаткової мобілізації в Росії
16:20
Олег Барна
Олег Барна з побратимами, які загинули під час штурму на Донеччині, посмертно нагороджені орденами України
16:15
на фото: наслідки зіткнення двох українських навчально-бойових літаків
ДБР розпочало розшифровку "чорних скриньок" літаків, що розбилися на Житомирщині
16:06
Німеччина поліція
У Німеччині заарештували росіянина: підозрюють у надсиланні частин для БПЛА до РФ
16:03
Смартфон
"Сучасні технології призводять до трагедій": окупанти відмовилися вмикати мобільний інтернет на Луганщині
16:02
Ігор Гіркін Стрєлков
У Москві Гіркіна залишили під арештом до 18 вересня
15:58
Ексклюзив
прапор України
Депутат Херсонської облради: на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту замайорів український прапор
15:58
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна готова укласти з Японією двосторонню угоду щодо безпекових гарантій
15:57
Анатолій Гунько
Нардепа Гунька, якого підозрюють у хабарі $85 тис., залишили під вартою
15:49
На фото українське поле пшениці
Польща може подовжити заборону на експорт української агропродукції, - Аграрна рада
15:46
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
З п'яти населених пунктів Запорізької області розпочалася примусова евакуація дітей
15:35
ЗСУ евакуюють мешканців Роботиного
Депутат держдуми закликав ударити тактичною ядерною зброєю по Роботиному на Запоріжжі
15:32
Оновлено
Ракетний удар РФ по Полтавщині
Атака РФ 28 серпня: кількість загиблих на Полтавщині зросла до чотирьох
15:25
Як реєструвався бізнес у період масованих ударів по інфраструктурі
Профінансував російський бюджет на понад 50 млн рублів: СБУ повідомила про підозру київському підприємцю
15:15
Інфографіка
Гривня, 1000 гривень, гроші
Українці назвали місячний рівень доходу, який вважають достатнім для життя
15:12
День Святого Валентина, Китай
Заохочують одружуватися "вчасно": в Китаї пропонують винагороду молодятам, якщо нареченій до 25 років
15:01
Spotify
Spotify випустив нові віджети для Android
14:58
Ексклюзив
Токмак
"Жодних ознак в Токмаку": депутат облради розповів, як люди в окупації визначають маркери евакуації росіян
14:48
Навчатимуть використовувати ChatGPT: Мінцифра запускає освітній серіал у Дія.Освіта
14:37
Арсен Жумаділов
Перетворитися на найбільшого публічного замовника: новопризначений очільник Агенції ресурсного забезпечення армії Жумаділов розповів про плани
14:31
У Челябінській області впав вертоліт ФСБ, весь екіпаж загинув, — росЗМІ
14:29
допомога дітям до школи
У Києві офлайн навчатимуться 240 тис. школярів, що у 2,5 раза більше, ніж торік
14:24
малюнок, діти
"Через неможливість очного навчання": окупанти вивозять дітей із Ясинуватої до Челябінська
14:22
Ексклюзив
На фото акція на підтримку України у Кракові
Близько третини біженців, імовірно, не повернуться в Україну, - економіст Пендзин
14:21
Тайвань
У Тайвані заявили про ризик ескалації конфлікту з Китаєм через військові маневри в протоці біля острова
14:14
Шахед
У "шахедах" побільшало російських деталей: ГУР шукає, де РФ збирає дрони
14:11
розважальні сайти
Компанія WordPress продає домени зі 100-річною реєстрацією
14:02
OPINION
В'ячеслав Ліхачов
"Теологія заміщення" та інші російські наративи щодо Голокосту
13:57
Папа Римський Франциск
"Не мав наміру вихваляти імперіалізм": у Ватикані розтлумачили слова Папи Франциска про РФ
13:54
Оновлено
перепоховання
Сьогодні Україна відзначає День пам’яті загиблих захисників
13:47
книжки
Окупанти завезли на Херсонщину 7 тонн пропагандистських "підручників": найбільше – з історії
13:47
Кордон з Білоруссю
На кордоні Білорусі з Україною через удар блискавки здетонували кілька мін, пошкоджено залізницю
13:47
українці
Опитування: після повномасштабного вторгнення РФ більшість українців змінили сприйняття ефективності влади та бачення майбутнього
13:42
Ексклюзив
Папа Франциск
У скандальній заяві Папи Франциска є ознаки двох елементів операції РФ, - мілітарний історик
13:36
Центр національного спротиву
Колаборанти скаржаться на велику кількість жовто-блакитної символіки
13:16
Оновлено
безпілотник, дрон
Росія звинуватила Україну в атаці БПЛА по Тульській області, над Чорним морем нібито збили ще один дрон
13:14
Олексій Тандир
Суддю Тандира, підозрюваного у смертельній ДТП з нацгвардійцем, відсторонили від здійснення правосуддя
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV