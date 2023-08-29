Проросійські проєкти в Україні - не мімікрія під виборця, а намагання зберегти "русскій мір"
Такі вузлики треба рубати на старті, щоб жодна мразота навіть не мріяла про це
Мене щораз коцюрбить від чуток про те, що хтось вже відтепер плекає електоральні проєкти під "колишнього виборця ОПЗЖ" або "російськомовного інтелектуального виборця". Саме формулювання питання убиває. Без деталей з прізвищами та іншими нюансами.
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Задумувати такі виборчі проєкти можуть лише вороги України. Це не мімікрія під виборця, а бажання за будь-що зберегти в українському політичному житті російське. Вони навмисно його плекатимуть, будуть повертати й тягти нас в минуле, замість дати можливість порвати з цим назавжди і йти вперед.
Такі вузлики треба рубати на старті, щоб жодна мразота навіть не мріяла про це.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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