Мене щораз коцюрбить від чуток про те, що хтось вже відтепер плекає електоральні проєкти під "колишнього виборця ОПЗЖ" або "російськомовного інтелектуального виборця". Саме формулювання питання убиває. Без деталей з прізвищами та іншими нюансами.

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Задумувати такі виборчі проєкти можуть лише вороги України. Це не мімікрія під виборця, а бажання за будь-що зберегти в українському політичному житті російське. Вони навмисно його плекатимуть, будуть повертати й тягти нас в минуле, замість дати можливість порвати з цим назавжди і йти вперед.

Такі вузлики треба рубати на старті, щоб жодна мразота навіть не мріяла про це.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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