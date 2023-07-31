ООН підтвердила загибель 9369 і поранення 16 646 цивільних унаслідок повномасштабного вторгнення РФ
Управління верховного комісара ООН підтвердило загибель в Україні 9369 і поранення 16 646 цивільних унаслідок повномасштабного вторгнення РФ станом на 30 липня
Про це повідомляє сайт УВКПЛ ООН.
Із них 7 283 людей було убито і 13 725 поранено на території, контрольованій Україною: у Донецькій і Луганській областях - 4 184 загиблих і 6 062 поранених, в інших регіонах - 3 099 загиблих і 7 663 поранених.
На окупованій Росією території підтверджено загибель 2086 і поранення 2921 мирного жителя: у Донецькій і Луганській областях - 758 загиблих і 2641 поранений, в інших регіонах - 1328 загиблих і 280 поранених.
При цьому УВКПЛ наголошує, що вважає фактичну кількість загиблих і поранених унаслідок повномасштабного вторгнення РФ значно більшою, оскільки отримання інформації з місць інтенсивних бойових дій призупинено, а багато звітів ще чекають на підтвердження.
"Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Лисичанська, Попасної та Сєверодонецька (Луганська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення", - йдеться у повідомленні.
З 1 по 30 липня 2023 року УВКПЛ ООН підтвердило загибель унаслідок дій Росії 143 цивільних (77 чоловіків, 56 жінок, 2 хлопчики, 2 дівчинки, а також 6 дорослих, стать яких не встановлена) та поранення 605 мирних жителів (239 чоловіків, 221 жінка, 20 хлопців, 15 дівчат, а також 102 дорослих, стать яких не встановлена).
Це включало 125 загиблих (68 чоловіків, 47 жінок, 2 хлопчики, 2 дівчинки, а також 6 дорослих, стать яких не встановлена) і 536 поранених (205 чоловіків, 189 жінок, 20 хлопчиків, 12 дівчаток, а також 8 дітей і 102 дорослих, стать яких не встановлена) у 137 населених пунктах на території, контрольованій урядом України, та 18 загиблих (9 чоловіків, 9 жінок) і 69 поранених (34 чоловіки, 32 жінки та 3 дівчини) у 14 населених пунктах на окупованій Росією території.
- 31 липня РФ ударила ракетами по навчальному закладу та багатоповерхівці у Кривому Розі Дніпропетровської області, внаслідок чого станом на вечір загинули 6 людей, ще 75 постраждали.
- Цього ж дня на Херсонщині внаслідок російських обстрілів станом на 18:00 четверо цивільних загинули, 17 постраждали. При цьому наймолодшій травмованій - 16 років.
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