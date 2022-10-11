ООН працює над продовженням дії "зернового коридору" на рік

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на заяву речника ООН Стефана Дюжарріка.

"Генеральний секретар і його команда ведуть інтенсивні перемовини з цих питань. Пан Гутерреш і команда наполегливо працюють над розширеною Чорноморською зерновою ініціативою", - заявив Дюжаррік.

Окрім цього зазначається, що голова Генеральної асамблеї ООН Чаба Кьорьоші на засіданні 10 жовтня високо оцінив роботу "зернової угоди".

"Ми діятимемо разом для повного здійснення життєво важливих поставок продовольства з українських портів", - цитує заяву Кьорьоші пресслужба.

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Також мінагрополітики зауважують, що питання продовження "зернового коридору" порушує й український бізнес. Так, Європейська бізнес-асоціація звернулася до ООН та Туреччини із закликом продовжити термін дії "зернової угоди" та включити до переліку портів Миколаївський портовий вузол.

За даними міністерства, з одеських портів вийшло понад 309 суден із понад 6,9 мільйона тонн аграрної продукції. Частка Азії, Африки, Близького Сходу та інших країн, що не входять до ЄС, становить 52% від обсягу всіх товарів, відправлених Україною за час функціонування "коридору". Частка пшениці у загальному експорті до цих регіонів сягає 66%.

Відзначимо, у суботу, 8 жовтня, з українських портів вийшло 7 балкерів із зерном на борту.

Загалом за два місяці (з 1 серпня по 30 вересня) через порти України було відвантажено 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблі. 72% пшениці відправлено в Африку, Азію та Туреччину.

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