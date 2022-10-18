ООН та Росія обговорили продовження роботи зернового коридору з портів України

Про це пише "Комерсант", з посиланням на Міноборони РФ.

Сторони обговорили зернову угоду та її можливе продовження під час виконання всіх домовленостей, а також вивезення російської сільгосппродукції та добрив з українських портів.

Можливість продовження зернових угод безпосередньо залежить від забезпечення повного виконання всіх раніше досягнутих домовленостей. Під час зустрічі також обговорювалися ініціативи ООН з військовополонених та просування російського аміаку на світовий ринок.

22 липня між Україною, Туреччиною та генсеком ООН була підписана угода щодо експорту зерна. Росія зі свого боку підписала дзеркальний договір.

23 липня після 11 ранку РФ завдала ракетного удару по Одесі, унаслідок чого загорівся морський порт. Пізніше міноборони Росії визнало, що російські війська вдарили по порту.

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