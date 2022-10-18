ООН та Росія обговорили продовження роботи зернового коридору з портів України
У Москві відбулися переговори заступника міністра оборони Росії Олександра Фоміна та заступник держсекретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса
Про це пише "Комерсант", з посиланням на Міноборони РФ.
Сторони обговорили зернову угоду та її можливе продовження під час виконання всіх домовленостей, а також вивезення російської сільгосппродукції та добрив з українських портів.
Можливість продовження зернових угод безпосередньо залежить від забезпечення повного виконання всіх раніше досягнутих домовленостей. Під час зустрічі також обговорювалися ініціативи ООН з військовополонених та просування російського аміаку на світовий ринок.
- 22 липня між Україною, Туреччиною та генсеком ООН була підписана угода щодо експорту зерна. Росія зі свого боку підписала дзеркальний договір.
- 23 липня після 11 ранку РФ завдала ракетного удару по Одесі, унаслідок чого загорівся морський порт. Пізніше міноборони Росії визнало, що російські війська вдарили по порту.
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