ООН виділяє $20 млн на гуманітарну допомогу в Україні та навколо неї

Про це повідомляє пресслужба ООН.



"Ми бачимо російські військові дії на суверенній території України такого масштабу, якого Європа не бачила десятиліттями. Застосування сили однією країною проти іншої є відмовою від принципів, які кожна країна зобов'язалася дотримуватися. Це стосується нинішнього військового наступу. Це неправильно. Це суперечить Хартії. Це неприпустимо. Але це не є незворотним", - сказав Гутерреш.



Він наголосив, що знову повторює свої вимоги до президента РФ Володимира Путіна: зупинити військову операцію, повернути війська до Росії.



"Люди - звичайні невинні люди - завжди платять найвищу ціну. Саме тому Організація Об'єднаних Націй нарощує наші гуманітарні операції в Україні та навколо неї. Сьогодні я оголошую, що ми негайно виділимо $20 млн з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації на нагальні потреби", - заявив генсек ООН.



Гутерреш додав, що співробітники ООН працюють по обидва боки лінії зіткнення, "завжди керуючись гуманітарними принципами нейтралітету, неупередженості, гуманності та незалежності".



"Ми надаємо рятівну гуманітарну допомогу людям, які цього потребують, незалежно від того, хто і де вони перебувають. Захист цивільного населення має бути пріоритетом номер один. Необхідно підтримувати міжнародне гуманітарне право та право прав людини. Рішення найближчих днів сформують наш світ і безпосередньо вплинуть на життя мільйонів і мільйонів людей", - сказав Гутерреш.



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