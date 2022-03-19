ООН відкинула російські фейки про нібито присутність лабораторій біозброї в Україні, - МЗС
Організація об’єднаних націй спростувала заяви Росії про нібито лабораторії біологічної зброї в Україні
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter.
"ООН спростувала російські фейки про лабораторії біологічної зброї в Україні. Всі спроби Росії створити неправдиві приводи для своєї варварської війни в Україні приречені на провал", - написав він.
Ніколенко додав, що держава застосує усі можливі способи для притягнення Росії та її посадовців до відповідальності за злочини проти України.
- Раніше Міністерство оборони Росії заявило, що в рамках спільних програм із Пентагоном в Україні нібито діють 30 біолабораторій із роботи.
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