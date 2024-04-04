Відкрито прийом заявок на програму "Молодіжний делегат України до ООН"
Фонд родини Богдана Гаврилишина запрошує взяти участь у новому відборі на програму "Молодіжний делегат України до ООН" 2024-2025
Це всеукраїнська програма, спрямована на активізацію участі молоді в процесах міжнародної дипломатії, поширенні принципів відповідальності в суспільстві, здійснення реальних глобальних та локальних змін, ініційованих молодими лідерами.
Вимоги до аплікантів:
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громадянство України;
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вік 20-27 років;
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високий рівень володіння англійською мовою (Upper-Intermediate, Advanced);
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досвід діяльності в молодіжній сфері та приналежність до української молодіжної організації, ініціативи чи спільноти.
Для участі у відбор потрібно зняти коротке відео англійською мовою на тему "Як я посилюю голос української молоді на міжнародному рівні" (відео на 1 хв без прискорення); заповнити онлайн-форму: https://forms.gle/KFKfUqEv7aAWVQCS7 (туди ж додасте посилання на ваші відео та CV); чекати на лист-підтвердження від організаторів.
Детальніше про умови подання заявок: http://uayouthdelegate.com/?page_id=594
Набір на програму триватиме з 2 до 22 квітня включно.
Програма "Молодіжний делегат України до ООН" впроваджується на сталій основі з 2014 року. У межах проєкту Фонд родини Богдана Гаврилишина співпрацює з Міністерством молоді та спорту України та Міністерством закордонних справ України. Організаційну підтримку надає ГО Razom for Ukraine. У 2020 році досвід реалізації програми в Україні визнано одним із кращих на міжнародному рівні і включено до довідника ООН щодо програми "Молодіжний делегат до ООН".
Facebook програми: https://www.facebook.com/ua.youthdelegate
Instagram програми: https://www.instagram.com/uayouthdelegate/
Програму "Молодіжний делегат України до ООН 2024-2025" реалізовує Фонд родини Богдана Гаврилишина в рамках проєкту "Програма сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст програми не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.
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