ООН відправила 114 тонн гумдопомоги в ОРДЛО

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА у Facebook.

"Прикордонники Луганського загону оформили та пропустили через лінію розмежування у 20 автомобілів із гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН. У автівках переміщували будівельні матеріали, предмети й обладнання медичного призначення загальною вагою понад 114 тонн, призначені для цивільного населення" - йдеться в повідомленні.

Через КПВВ "Щастя" до останнього часу пропускали тільки великовантажні автомобілі з гуманітарною допомогою.



