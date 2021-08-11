ООН відправила 114 тонн гумдопомоги в ОРДЛО
Понад 114 тонн гуманітарної допомоги відправили на окупований Донбас через КПВВ "Щастя" в Луганській області
Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА у Facebook.
"Прикордонники Луганського загону оформили та пропустили через лінію розмежування у 20 автомобілів із гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН. У автівках переміщували будівельні матеріали, предмети й обладнання медичного призначення загальною вагою понад 114 тонн, призначені для цивільного населення" - йдеться в повідомленні.
Через КПВВ "Щастя" до останнього часу пропускали тільки великовантажні автомобілі з гуманітарною допомогою.
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