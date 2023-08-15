ООН: за два тижні серпня Росія убила в Україні 48 мирних мешканців, серед них двоє дітей
В ООН підтвердили, що в період з 1 по 13 серпня внаслідок російської агресії в Україні загинули 48 цивільних людей, і ще 210 зазнали поранень
Про це повідомляється на сайті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
Серед 48 загиблих - 23 чоловіки, 21 жінка, двоє дітей – хлопчик і дівчинка, а також двоє дорослих людей, стать яких наразі не встановлено.
З 210 поранених – 97 чоловіків, 57 жінок, шість хлопчиків і одна дівчинка. А також двоє дітей і 47 дорослих, стать яких поки невідома.
До цього числа входять 37 загиблих і 176 поранених з 55 населених пунктів на підконтрольній Україні території й 11 загиблих і 34 поранених з шести населених пунктів на тимчасово окупованих Росією територіях.
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Найпоширенішою причиною загибелі людей, за даними ООН, були вибухонебезпечна зброя великої зони дії, міни та вибухонебезпечні предмети.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ООН змогла підтвердити 9 444 загиблих і 16 940 поранених. З них 7 339 загиблих і 13 969 поранених на підконтрольній Україні території.
Також УВКПЛ вважає, що фактичні дані щодо жертв серед цивільного населення значно вищі, оскільки надходження інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень досі не підтверджені. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєверодонецька, де повідомляється про численні жертви серед цивільного населення.
- У ніч на 15 серпня армія РФ здійснила масштабну ракетну атаку на Україну. Наразі відомо про влучання по будинках та підприємствах у Дніпрі, Львові, Луцьку та Смілі на Черкащині. Унаслідок атаки є загиблі, постраждалі та руйнування.
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