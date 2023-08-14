"Цивільні не мають бути мішенню": в ООН прокоментували російські обстріли Одеси та Херсона
В ООН, коментуючи російські ракетно-дронові атаки по півдню України, зазначили, що мирні мешканці та цивільна інфраструктура не повинні бути мішенями
Про це йдеться в заяві гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун.
"Мешканці півдня країни, у тому числі в Херсонській та Одеській областях, пережили особливо важкі вихідні, оскільки через обстріли загинуло й було поранено багато мирних мешканців, зокрема дітей. Удари також вплинули на роботу гуманітарних організацій та нашу здатність допомагати постраждалим від наслідків війни", - зазначили в ООН.
Згідно з заявою, через обстріли у п'ятницю, 11 серпня, члени організації ADRA були змушені припинити розподіл гуманітарки після того, як їхній склад та автомобілі були пошкоджені внаслідок обстрілу Херсонщини.
"Мирні мешканці та цивільна інфраструктура повинні бути захищені: вони не мають бути мішенню", - наголосили в ООН.
- У ніч на 14 серпня російські терористи атакували Одесу ракетами й дронами: унаслідок цього є троє постраждалих, спалахнуло кілька пожеж, уламками пошкоджено гуртожиток та супермаркет.
- Унаслідок обстрілу Херсона в ніч на 14 серпня також дістали поранення троє людей.
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