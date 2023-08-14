Про це йдеться в заяві гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун.

"Мешканці півдня країни, у тому числі в Херсонській та Одеській областях, пережили особливо важкі вихідні, оскільки через обстріли загинуло й було поранено багато мирних мешканців, зокрема дітей. Удари також вплинули на роботу гуманітарних організацій та нашу здатність допомагати постраждалим від наслідків війни", - зазначили в ООН.

Згідно з заявою, через обстріли у п'ятницю, 11 серпня, члени організації ADRA були змушені припинити розподіл гуманітарки після того, як їхній склад та автомобілі були пошкоджені внаслідок обстрілу Херсонщини.

"Мирні мешканці та цивільна інфраструктура повинні бути захищені: вони не мають бути мішенню", - наголосили в ООН.