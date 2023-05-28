Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз оперативне затишшя на фронті повʼязане з тим, що росіяни очікують наший контрнаступ. По-друге, росіяни зараз опинились в оперативному тупику. Адже вони сподівались на наступальні дії по всій лінії фронту на Донеччині. В них нічого не вийшло. Дійсно, вони тиснули та протягом усієї зими намагались вийти на оперативний простір. Однак Сили оборони змогли зруйнувати такі плани противника", - пояснив Прозапас.

Капітан ЗСУ зауважив, що росіяни ніяк не змусять Україну сісти за стіл переговорів.

"Основна ставка росіян була на те, що вони затягнуть час і ракетними ударами по цивільній інфраструктурі змусять нас сісти за стіл перемовин. Ця стратегія не спрацювала. Вони чудово усвідомлюють та бачать, що це їм нічого не дає. Оскільки Україна суттєво наростила свої спроможності у ППО. Натомість росіяни не змогли наростити свої спроможності у виробництві ракет", - додав він.