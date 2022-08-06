Оперативно-стратегічна мета противника - прорив у район Запоріжжя для додаткових можливостей перекидання сил на Правий берег, - військовий експерт Грабський
Сергій Грабський, військовий експерт, зазначив, що є очевидними плани та намагання ворога пробитися через Кривий Ріг до району Запоріжжя, щоб взявши місто у кліщі з правого та лівого берегів, спробувати захопити його
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Вороже угрупування на Криворізькому напрямку є досить загрозливим, тому що для противника наявність обмежених переправ у районі Херсона та Нової Каховки означає серйозне ускладнення щодо здійснення будь-яких наступальних операцій на цьому напрямку. Таким чином є очевидними плани та намагання ворога пробитися через Кривий Ріг, тобто створити там заслон і спробувати прорватися у район Запоріжжя, щоб взявши місто у кліщі з правого та лівого берегів, намагатися захопити його. У такий спосіб противник планує отримати додаткові можливості для переправи своїх сил та засобів на Правий берег для розгортання наступу", - пояснив військовий експерт.
Сергій Грабський зазначив, що це для противника оперативно-стратегічна мета, від якої так само залежить майбутнє його операцій на українському фронті.
"Тому ворог і перекидає туди найбільше боєздатні підрозділи, йдеться про десантників, для створення передумови до наступу. А у разі успіху противника на цьому напрямі, але це дискусійне питання, бо оборона Запоріжжя досить потужна, то він буде мати можливість перекидати механізовані танкові підрозділи", - зауважив Грабський.
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