Оператор VEON оскаржує в суді арешт корпоративних прав Київстару
VEON Ltd, яка повністю контролює ПрАТ "Київстар", звернулася до суду, щоб скасувати арешт своїх корпоративних прав на українського телеком-оператора
Про це інформує Укрінформ з посиланням на пресслужбу ПрАТ "Київстар".
Як стверджується, арешт корпоративних прав на Київстар, який належить лише VEON ltd, порушує інтереси як VEON, глобального цифрового оператора, так і його міжнародних інвесторів.
"Група VEON робить всі необхідні кроки для захисту прав дочірньої компанії Київстар і наших міжнародних інвесторів. Бездоганний послужний список VEON і Київстару в наданні послуг в Україні, діалог, який ми встановили минулого тижня в Україні під час візиту нашої делегації і стабільна доступність механізмів та процедур оскарження дають мені впевненість у тому, що ми досягнемо нашої мети, захищаючи наші права", - сказав генеральний директор VEON Group Каан Терзіоглу.
Компанія заявляє, що на момент публікації ні Група VEON, ні Київстар не отримали офіційно рішень суду про арешт їх корпоративних прав на Київстар, а також про зменшення частки арештованих корпоративних прав до 47,85% акцій за постановою суду від 13 жовтня 2023 року.
Оператор у судових документах підкреслив, що Київстар та VEON не можуть бути об’єктом будь-яких заходів щодо прав, пільг або активів осіб, які підлягають санкціям.
"Зазначені особи не володіють акціями VEON або Київстар, не можуть здійснювати будь-які права щодо VEON або Київстар, не є членами або учасниками будь-яких органів управління компанією, включаючи правління, не мають можливості контролювати або впливати на рішення, прийняті VEON або Київстар і не отримують вигоди від VEON або будь-якої з його операційних компаній", - йдеться у повідомленні.
Що передувало
VEON - це комунікаційна і технологічна компанія, що надає послуги мобільного та фіксованого зв'язку в різних країнах світу. Заснована в 1992 році в Москві під назвою Вимпелком, але більше відома за брендом Білайн. Вона була одним з перших операторів мобільного зв'язку в Росії. Основними акціонерами VEON є LetterOne Holdings, яка належить засновникам Альфа-Груп, в тому числі Михайлу Фрідману.
В Україні VEON є власником мобільного оператора Київстар. Холдинг відкрив у Львові Глобальний сервісний центр, який обслуговує операції з фінансів, закупівель і HR-процесів в декількох країнах.
Суд арештував усі корпоративні права в Україні, які належать російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, які попали під санкції - це 20 українських компаній на суму понад 17 млрд грн. Серед них - 100% корпоративних прав на Київстар.
Крім того, нідерландський холдинг Veon більше не є власником російського Вимпелкома (бренд Beeline). Компанія, якій належить Київстар, продала свої активи.
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