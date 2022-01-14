Операція "Павутина": поліція відкрила 20 кримінальних справ по всій Україні за створення дитячого порно

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Поліцейські провели 27 обшуків майже по всій території України. До проведення слідчих дій також залучалися працівники полку поліції особливого призначення. Вилучено понад 10 терабайт протиправного контенту та 74 одиниці комп'ютерної техніки. Наразі тривають експертні дослідження", - йдеться у повідомленні.

Зокрема пресслужба повідомляє про випадок, коли жителька Черкас продавала порноконтент в Інтернеті, до якого залучила доньок 6 та 8 років. Крім того, вона пропонувала вступати з дочками у статевий контакт за гроші. Її затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України та оголосили про підозру. Діти зараз перебувають у реабілітаційному центрі.

Слідство встановило 23 фігурантів, двом із них оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

У результаті спецоперації відкрито 20 кримінальних проваджень за такими статтями Кримінального кодексу: