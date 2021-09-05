Операція Путіна з нав'язування Україні та світу Мінських домовленостей провалилася. Байден на це не пішов, - Піонтковський
Головним підсумком нинішніх відвідин президентом України Володимиром Зеленським Сполучених Штатів Америки є відмова американського президента Джозефа Байдена та його команди від реалізації кремлівського сценарію з врегулювання ситуації на Донбасі на основі домовленостей, досягнутих у Мінську
Це повне фіаско політики Володимира Путіна на українському й загалом на західному напрямку, впевнений вашингтонський аналітик Андрій Піонтковський, передає Еспресо.TV.
Шестирічні зусилля керівництва РФ зійшли нанівець, каже політолог.
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