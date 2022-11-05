Про це він сказав у етері Еспресо.

Коментуючи з’їзд російської опозиції, Марк Фейгін зазначив, що настав час спробувати скинути владу РФ.

"Головний підсумок - уже відкрито говорять, що з владою РФ можна розійтися тільки насильницьким шляхом. Жодні інші способи не дадуть результатів", - зауважив він.

За словами Марка Фейгіна, гидування насильством і відкритим збройним опором призвело до повного знищення в РФ суспільної думки, громадянського суспільства, захоплення сусідніх країн і вбивства десятків тисяч людей, загрози термоядерної війни для всього світу.

"Нинішня резистенція режиму Путіна, на моє глибоке переконання, може бути тільки насильницькою. Усе інше не працює", - наголосив він.

Марк Фейгін зазначив, що це можна показати на прикладі України: якби українці намагалися боротися з окупантами резолюціями ООН, переконаннями, це не принесло б результату.

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