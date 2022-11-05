Опір режиму Путіна може бути лише насильницьким, - Фейгін
Юрист Марк Фейгін заявив, що опозиція РФ може протистояти владі лише в насильницький спосіб, адже гидування збройним опором призвело до воєн
Про це він сказав у етері Еспресо.
Коментуючи з’їзд російської опозиції, Марк Фейгін зазначив, що настав час спробувати скинути владу РФ.
"Головний підсумок - уже відкрито говорять, що з владою РФ можна розійтися тільки насильницьким шляхом. Жодні інші способи не дадуть результатів", - зауважив він.
За словами Марка Фейгіна, гидування насильством і відкритим збройним опором призвело до повного знищення в РФ суспільної думки, громадянського суспільства, захоплення сусідніх країн і вбивства десятків тисяч людей, загрози термоядерної війни для всього світу.
"Нинішня резистенція режиму Путіна, на моє глибоке переконання, може бути тільки насильницькою. Усе інше не працює", - наголосив він.
Марк Фейгін зазначив, що це можна показати на прикладі України: якби українці намагалися боротися з окупантами резолюціями ООН, переконаннями, це не принесло б результату.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 38.51Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе