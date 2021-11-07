Оприлюднено ім'я українського військового, який загинув 7 листопада на Донбасі

Про це повідомляє 24 Окрема механізована бригада ім. короля Данила у facebook.

Зазначається, що Віталій Павлисько загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новозванівка.

"Віталій, разом з іншими військовослужбовцями, знаходився на бойових позиціях. Саме в цей момент бойовики здійснили обстріл із 120 мм мінометів. Під час обстрілу, коли головний сержант Павлисько разом із іншими військовослужбовцями переміщалися в укриття, одна із ворожих мін розірвалася поряд із бійцями. Внаслідок цього Віталій отримав осколкове поранення несумісне із життям", - повідомили у бригаді.

Віталій Павлисько народився 29 листопада 1973 року, він мешкав у Яворові, що на Львівщині. У воїна залишилися дружина, донька, син, батько та мати.

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