Оприлюднено ім'я загиблого 11 вересня на фронті українського військового

Про це повідомляє Суспільне.

За словами речниці обласного військкомату Руслани Францішкевич, Олексій Куленко загинув на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу. Боєць отримав осколкове поранення під час бойового чергування біля села Причепилівка Новоайдарського району.

Олексій Куленко народився 1985 року в селі Покотилове Новоархангельського району.

Був призваний на військову службу у квітні 2021 року. Служив у 17-му окремому мотопіхотному батальйоні.

У бійця залишилися батько та троє дітей.

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