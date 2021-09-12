Оприлюднено ім'я загиблого 11 вересня на фронті українського військового
У суботу, 11 вересня, на Донбасі загинув старший солдат Олексій Куленко з Кіровоградської області
Про це повідомляє Суспільне.
За словами речниці обласного військкомату Руслани Францішкевич, Олексій Куленко загинув на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу. Боєць отримав осколкове поранення під час бойового чергування біля села Причепилівка Новоайдарського району.
Олексій Куленко народився 1985 року в селі Покотилове Новоархангельського району.
Був призваний на військову службу у квітні 2021 року. Служив у 17-му окремому мотопіхотному батальйоні.
У бійця залишилися батько та троє дітей.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.88
-
EUR
Купівля 31.41Продаж 31.8
- Актуальне
- Важливе