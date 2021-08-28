Оприлюднено ім'я загиблого 27 серпня на Донбасі українського військового

Про це повідомили у Запорізькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у facebook.

"Вчора, 27.08.2021 р. на Донеччині при виконанні бойового завдання від кулі снайпера загинув наш земляк, Вискребець Андрій Вікторович. Андрій захищав Україну з 2015 року – спочатку був мобілізований, а у 2016 році уклав перший контракт. Проходив службу у 26 артилерійській бригаді, у 55 ОАБр. Останній контракт – 74 ОРб", - йдеться у повідомленні. .

У Запоріжжі у бійця залишилась дружина та двоє дітей.

Церемонія прощання із загиблим військовослужбовцем відбудеться у понеділок, 30 серпня о 10:30 на площі Героїв.

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