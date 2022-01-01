Оприлюднено нові фото Марсу, зроблені з китайського орбітального зонду

Про це повідомляє Державне космічне управління Китаю.

На кадрах видно планету, сам зонд і марсохід "Чжуронг".

Модуль "Тяньвень-1" перебуває на орбіті Марсу за 3,5 млн км від Землі 526 днів. Він був запущений 23 липня 2020 року. Фотографії передавалися близько 19 хв 30 сек.

Китайський марсохід "Чжужун" системи "Тяньвень-1" розпочав дослідження 22 травня 2021 року. У червні марсохід почав відправляти відео на станцію "Тяньвень-1", яка з орбіти Марсу надсилає їх на Землю.





