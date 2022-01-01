Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Наука Оприлюднено нові фото Марсу, зроблені з китайського орбітального зонду

Оприлюднено нові фото Марсу, зроблені з китайського орбітального зонду

1 січня, 2022 субота
21:21
Наука Марс

Державне космічне управління КНР опублікувало нові знімки Марсу, зроблені орбітальним модулем космічного зонду "Тяньвень-1"

Про це повідомляє Державне космічне управління Китаю

На кадрах видно планету, сам зонд і марсохід "Чжуронг".

Модуль "Тяньвень-1" перебуває на орбіті Марсу за 3,5 млн км від Землі 526 днів. Він був запущений 23 липня 2020 року. Фотографії передавалися близько 19 хв 30 сек.

Китайський марсохід "Чжужун" системи "Тяньвень-1" розпочав дослідження 22 травня 2021 року. У червні марсохід почав відправляти відео на станцію "Тяньвень-1", яка з орбіти Марсу надсилає їх на Землю.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Китай
космос
Марс
зонд
марсохід
Читайте також:
30 грудня, 2021 четвер
Ломаченко висунув промоутеру категоричну вимогу щодо наступного бою
30 грудня, 2021 четвер
"Оточення України відбувається системно": росіяни не підходять до кордонів, а облаштовуються там, - екснардеп
флешмоб
Автор Марія Журенко
31 грудня, 2021 п'ятниця
Прославлення Бандери, "Слідом за пам’яттю" Андруховича й Леся по-глобальному: флешмоби, які підкорили серця українців у 2021-му
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.16
    Купівля 27.16
    Продаж 27.47
  • EUR
    Купівля 30.53
    Продаж 31.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
1 січня
21:48
ВООЗ
У ВООЗ назвали умову, за якої пандемія закінчиться у 2022 році
21:01
телефон
В Україні набув чинності закон про реєстрацію SIM-карти за паспортом
20:46
Шампанське
Франція погодилася відмовитися від назви "шампанське", аби постачати напій до Росії
20:20
Тайсон Ф'юрі проти Деонтея Вайлдера
Ф'юрі та Вайлдер можуть провести четвертий бій
20:00
Оновлено
Смолоскипна хода до дня народження Бандери
У Києві відбулася смолоскипна хода до дня народження Бандери. ФОТО та ВІДЕО
19:49
Множинне громадянство паспорт
З 1 січня зросла вартість ID-карток та закордонних паспортів
19:21
Україна отримає від США військові катери "Айленд" та Mark VI
18:47
Білорусь протест
У Білорусі кількість політв'язнів сягнула майже 1000 осіб
18:30
Хокеїстів збірної Росії зняли з авіарейсу через пиятику та відмову одягати маски
17:50
Зеленський Макрон
Зеленський звернувся до Макрона після початку головування Франції у Раді ЄС
17:30
ООС ЗСУ
1 січня на фронті: російські окупанти здійснили чотири обстріли
17:30
Ексклюзив
Раміс Юнус
Україна і Білорусь для Путіна – це питання особистої влади, - Раміс Юнус
17:15
Кевін Де Брюйне (в центрі)
"Манчестер Сіті" вирвав перемогу в "Арсенала", Зінченко пропустив матч через коронавірус
16:49
Ексклюзив
Раміс Юнус
Мінські угоди та Нормандський формат - це поразка для України, - Юнус
16:27
Російське судно
Україна заборонила російським суднам заходити у свої внутрішні річкові води
16:15
Ексклюзив
Артемій Троїцький
Гарматного м'яса у Росії багато, - Артемій Троїцький
16:05
Оксана Маркарова
Щось таке, про що не можна говорити: Маркарова анонсувала додаткову допомогу США Україні
15:49
Бетті Вайт
У віці 99 років померла американська актриса Бетті Вайт
15:30
Ексклюзив
Валерій Чалий
Не можна надіятися на смерть Путіна, у Кремлі таких "путінів" повно, - Чалий
15:26
Саміт G7 у Ліверпулі
Німеччина розпочала головування у "Великій сімці"
15:10
Віталій Миколенко
Миколенко прокоментував перехід з "Динамо" до "Евертона"
15:05
додаток Джура
Замість російського: учасники війни зі Львова розробили військовий додаток "Джура"
14:53
Зеленський вітав з Новим роком без гімну та прапору
14:30
"Динамівець" Миколенко перейшов в англійський "Евертон"
14:16
Ексклюзив
TikTok
"Веду коняку..." від Євтух й середній палець від дівчинки Васі: підбірка топових відео з TikTok за 2021 рік
14:00
Дітей треба виховувати на прикладі КДБіста, застреленого опозиціонером під час облави, - Лукашенко
13:20
Якщо у вакансіях загадуватимуть вік чи стать, роботодавців штрафуватимуть на 65 тис. грн
13:00
ЗМІ розповіли, чим Пушилін "бісить" приставлену до нього охорону
12:44
Ізраїльтянам за 60 дозволили четверту дозу COVID-вакцини
12:17
У Дніпрі чоловіку відірвало пальця петардою
12:00
Новорічне привітання Путіна. 2022 рік
Путін звертався до росіян на Новий рік у чудернацькому "бронепальто"
11:41
У Богодухові в житловому будинку вибухнув газовий балон. Двоє жінок отримали опіки
11:18
Світлана Тихановська
У телефонній книжці Лукашенка лишився тільки один номер. Й телефонувати на нього дедалі дорожче, - Світлана Тихановська
11:00
У Казахстані згоріла новорічна ялинка в місті Тараз. Є відео
10:39
Українці відзначають день народження Степана Бандери
10:19
У Кривому Розі горіла 9-поверхівка. Є постраждалі
10:00
рік Тигра
2022-й. Яким буде рік Тигра в період ретроградної Венери
09:46
Володимир Зеленський
Зеленський чекає росіян з "холодцем та пляшкою"
09:24
В передмісті Одеси злодії винесли з пошти 800 тис. грн, - ЗМІ
09:00
На Новий рік Зеленський назвав свою "головну ціль"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV