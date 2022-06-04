Оприлюднено позивний "слуги" Тищенка

Про це сьогодні, 4 червня 2022 року, повідомив головний редактор інформаційно-аналітичнеого порталу NikVesti Олег Деренюга на своєму телеграм-каналі.

"Став відомим позивний Миколи Тищенко", - написав журналіст.

Читайте також: "Для Тищенка - по 20 грн". На базарах Києва тролять "слугу" Миколу Тищенка

При цьому він розмістив світлини Тищенка з головнокомандувачем ЗСУ, генералом Валерієм Залужним.

Нардеп стоїть поруч з генералом у формі з іменним написом "Титан" на грудях.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb