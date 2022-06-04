Оприлюднено позивний "слуги" Тищенка
Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко має позивний "Титан"
Про це сьогодні, 4 червня 2022 року, повідомив головний редактор інформаційно-аналітичнеого порталу NikVesti Олег Деренюга на своєму телеграм-каналі.
"Став відомим позивний Миколи Тищенко", - написав журналіст.
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При цьому він розмістив світлини Тищенка з головнокомандувачем ЗСУ, генералом Валерієм Залужним.
Нардеп стоїть поруч з генералом у формі з іменним написом "Титан" на грудях.
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