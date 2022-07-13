Про це йдеться на офіційному сайті американської академії.

Таким чином, серед драматичних серіалів на Еммі у цьому році претендують:

"Краще подзвоніть Солу", AMC

"Ейфорія", HBO/HBO Макс

"Озарк", Netflix

"Розрив", Apple TV+

"Гра в кальмара", Netflix

"Дивні дива", Netflix

"Спадщина", HBO/HBO Макс

"Шершні", ShowTime

Серед комедійних серіалів за Еммі боротимуться:

"Початкова школа "Еббот"", ABC

"Баррі", HBO/HBO Макс

"Стримуй свій ентузіазм", HBO/HBO Макс

"Хаки", HBO/HBO Макс

"Дивовижна місіс Мейзел", Prime Video

"Убивства в одній будівлі", Hulu

"Тед Лассо", Apple TV+

"Чим ми займаємося в тінях", FX

Крім того, на номінацію "Найкраща жіноча роль" у комедійному серіалі у цьому році номіновані:

Рейчел Броснахен ("Дивовижна місіс Мейзел", Prime Video)

Квінта Брансон ("Початкова школа "Еббот"", ABC)

Кейлі Куоко ("Бортпровідниця ", HBO/HBO Max)

Ель Феннінг ("Велика", Hulu)

Ісса Рей ("Біла ворона", HBO/HBO Max)

Джин Смарт ("Хаки", HBO/HBO Max)

На номінацію "Найкраща чоловіча роль" у комедійному серіалі претендують:

Дональд Гловер ("Атланта", FX)

Білл Гейдер ("Баррі", HBO/HBO Max)

Ніколас Голт ("Велика", Hulu)

Стів Мартін ("Убивства в одній будівлі", Hulu)

Мартін Шорт ("Убивства в одній будівлі", Hulu)

Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо", Apple TV+)

Номінантами на "Найкращу жіночу роль" у драматичному серіалі стали:

Джоді Комер ("Убиваючи Єву", ВВС America)

Лаура Лінні ("Озарк", Netflix)

Мелані Лінскі ("Шершні", ShowTime)

Сандра О ("Убиваючи Єву, ВВС America

Різ Візерспун ("Ранкове шоу, Apple TV+)

Зендая ("Ейфорія", HBO/HBO Max)

Номінантами на "Найкращу чоловічу роль" у драматичному серіалі стали:

Джейсон Бейтман ("Озарк", Netflix)

Браян Кокс ("Спадщина", HBO/HBO Max)

Лі Чон Че ("Гра в кальмара", Netflix)

Боб Оденкірк ("Краще подзвоніть Солу", AMC)

Адам Скотт ("Розрив", Apple TV+)

Джеремі Стронг ("Спадщина", HBO/HBO Max)

Найбільшу кількість номінацій цього року здобув серіал "Спадщина" каналу HBO/HBO Max.