Оприлюднили список номінантів на премію Еммі-2022
Стали відомі списки номінантів на міжнародну телевізійну премію Emmy Award
Про це йдеться на офіційному сайті американської академії.
Таким чином, серед драматичних серіалів на Еммі у цьому році претендують:
- "Краще подзвоніть Солу", AMC
- "Ейфорія", HBO/HBO Макс
- "Озарк", Netflix
- "Розрив", Apple TV+
- "Гра в кальмара", Netflix
- "Дивні дива", Netflix
- "Спадщина", HBO/HBO Макс
- "Шершні", ShowTime
Серед комедійних серіалів за Еммі боротимуться:
- "Початкова школа "Еббот"", ABC
- "Баррі", HBO/HBO Макс
- "Стримуй свій ентузіазм", HBO/HBO Макс
- "Хаки", HBO/HBO Макс
- "Дивовижна місіс Мейзел", Prime Video
- "Убивства в одній будівлі", Hulu
- "Тед Лассо", Apple TV+
- "Чим ми займаємося в тінях", FX
Крім того, на номінацію "Найкраща жіноча роль" у комедійному серіалі у цьому році номіновані:
- Рейчел Броснахен ("Дивовижна місіс Мейзел", Prime Video)
- Квінта Брансон ("Початкова школа "Еббот"", ABC)
- Кейлі Куоко ("Бортпровідниця ", HBO/HBO Max)
- Ель Феннінг ("Велика", Hulu)
- Ісса Рей ("Біла ворона", HBO/HBO Max)
- Джин Смарт ("Хаки", HBO/HBO Max)
На номінацію "Найкраща чоловіча роль" у комедійному серіалі претендують:
- Дональд Гловер ("Атланта", FX)
- Білл Гейдер ("Баррі", HBO/HBO Max)
- Ніколас Голт ("Велика", Hulu)
- Стів Мартін ("Убивства в одній будівлі", Hulu)
- Мартін Шорт ("Убивства в одній будівлі", Hulu)
- Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо", Apple TV+)
Номінантами на "Найкращу жіночу роль" у драматичному серіалі стали:
- Джоді Комер ("Убиваючи Єву", ВВС America)
- Лаура Лінні ("Озарк", Netflix)
- Мелані Лінскі ("Шершні", ShowTime)
- Сандра О ("Убиваючи Єву, ВВС America
- Різ Візерспун ("Ранкове шоу, Apple TV+)
- Зендая ("Ейфорія", HBO/HBO Max)
Номінантами на "Найкращу чоловічу роль" у драматичному серіалі стали:
- Джейсон Бейтман ("Озарк", Netflix)
- Браян Кокс ("Спадщина", HBO/HBO Max)
- Лі Чон Че ("Гра в кальмара", Netflix)
- Боб Оденкірк ("Краще подзвоніть Солу", AMC)
- Адам Скотт ("Розрив", Apple TV+)
- Джеремі Стронг ("Спадщина", HBO/HBO Max)
Найбільшу кількість номінацій цього року здобув серіал "Спадщина" каналу HBO/HBO Max.
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