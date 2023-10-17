Орбан під час спілкування з Путіним назвав війну в Україні "воєнною операцією"

Про це повідомляє ЄП.

Пропагандистське агентство РИА "Новости" поширило фрагмент розмови із синхронним перекладом, де Орбан каже про "воєнну операцію". На фоні чутно фразу katona műveletek – воєнна операція.

На це відреагував депутат парламенту з опозиційного руху Momentum Мартон Томпош.

"Ні, Вікторе. Те, що відбувається в Україні – це не "спеціальна воєнна операція", це війна. Війна, в якій борються угорці із Закарпаття. Ганьба!", – написав він.