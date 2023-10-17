Орбан під час спілкування з Путіним назвав війну в Україні "воєнною операцією"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним назвав війну РФ проти України "воєнною операцією"
Про це повідомляє ЄП.
Пропагандистське агентство РИА "Новости" поширило фрагмент розмови із синхронним перекладом, де Орбан каже про "воєнну операцію". На фоні чутно фразу katona műveletek – воєнна операція.
На це відреагував депутат парламенту з опозиційного руху Momentum Мартон Томпош.
"Ні, Вікторе. Те, що відбувається в Україні – це не "спеціальна воєнна операція", це війна. Війна, в якій борються угорці із Закарпаття. Ганьба!", – написав він.
- 17 жовтня очільник російських терористів Володимир Путін у Пекіні зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
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