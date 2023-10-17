"Угорщина ніколи не хотіла протистояти РФ": Орбан і Путін зустрілись в Пекіні
У вівторок, 17 жовтня, очільник російських терористів Володимир Путін у Пекіні зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном
Відео зі зустрічі Орбана та Путіна з'явилось у телеграм-каналі Shot.
Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з Віктором Орбаном у Пекіні заявив, що стосунки РФ з багатьма країнами Європи зберігаються та розвиваються. Зокрема він і відзначив Угорщину.
"Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії, навпаки, метою Угорщини було налагодити і розширити контакти, і нам це вдалося. Ми зацікавлені, щоб підтримати стосунки не лише на рівні спілкування, а й економіки, наскільки це можливо. Висловлюю подяку "Росатому" за те, що залишається нашим партнером, та "Газпрому" за те, що виконує свої угоди", - заявив на зустрічі Орбан.
- У вівторок, 17 жовтня, очільник російських терористів Володимир Путін прибув у Пекін.
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