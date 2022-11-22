Орбан прокоментував мапу Угорщини з територією України на його шарфі

Про це він написав у facebook.

Він заявив, що футбол поза політикою та порадив "не вбачати того, чого немає".

"Футбол - не політика. Давайте не вбачати те, чого немає. Збірна Угорщини - команда всіх угорців, де б вони не жили!", - пише Орбан.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан з'явився на фанзустрічі з футболістом Балажем Джуджаком у шарфі з картою Угорщини, на якій частини кількох держав ЄС, України та Сербії входять до складу "Великої Угорщини".

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини через витівку угорського прем'єра Віктора Орбана.