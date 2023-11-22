Орбан у листі до голови Євроради пригрозив заблокувати всі рішення щодо фінансування України, - Politico

Про це повідомляє Politico.

Віктор Орбан написав лист голові Європейської ради Шарлю Мішелю. У ньому лідер Угорщини заявляє, що жодні рішення щодо фінансування України, відкриття переговорів про вступ до ЄС або подальших санкцій проти РФ не можуть бути прийняті, аж поки не відбудеться "стратегічна дискусія", коли лідери зберуться в Брюсселі в середині грудня.

"Європейська рада повинна підбити підсумки реалізації та ефективності нашої поточної політики щодо України, включаючи різні програми допомоги", – пише Орбан.

Прем'єр-міністр Угорщини також запитує, чому Європа повинна продовжувати підтримувати Україну в той час, коли США можуть бути не в змозі продовжувати фінансування через політичний глухий кут щодо майбутньої підтримки.

"Європейська рада повинна провести відверту і відкриту дискусію про реалістичність стратегічних цілей ЄС в Україні. Чи вважаємо ми все ще реалістично досяжними ці цілі? Чи є ця стратегія стійкою без потужної підтримки з боку Сполучених Штатів? Чи можемо ми сприймати постійну підтримку з боку США як належне? Як ми уявляємо собі архітектуру безпеки Європи після війни?" – пише Орбан.

Він також додав, що Європейська рада не зможе прийняти ключові рішення щодо запропонованих гарантій безпеки або додаткової фінансової підтримки України, схвалити подальше посилення режиму санкцій ЄС чи домовитися про майбутнє процесу розширення, якщо не буде знайдено консенсусу з Угорщиною.