Орбан уп'яте очолив уряд Угорщини

​Про це повідомляє угорське видання Origo.​

Парламент Угорщини ​віддав 133 голоси за переобрання Віктора Орбана на посаду глави уряду​, проти висловилися 27 парламентарів.

​Таким чином, Віктор Орбан уже вп'яте очолив уряд Угорщини.

Нагадаємо, Угорщині потрібно 700-750 млн євро інвестицій, щоб відмовитись від російської нафти.

Віктор Орбан назвав опонентами президента України Володимира Зеленського, засновника фонду "Відродження" Джорджа Сороса та "бюрократів Брюсселя". За партію Орбана проголосувало більше половини угорських виборців на парламентскьих виборах.

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