English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Орбан уп'яте очолив уряд Угорщини

Орбан уп'яте очолив уряд Угорщини

16 травня, 2022 понедiлок
17:58
Світ Віктор Орбан

Угорський парламент​ уп'яте​ переобрав Орбана на посаду прем'єра​ ​

​Про це повідомляє угорське видання Origo.​

Парламент Угорщини ​віддав 133 голоси за переобрання Віктора Орбана на посаду глави уряду​, проти висловилися 27 парламентарів.

​Таким чином, Віктор Орбан уже вп'яте очолив уряд Угорщини.

  • Нагадаємо, Угорщині потрібно 700-750 млн євро інвестицій, щоб відмовитись від російської нафти.
  • Віктор Орбан назвав опонентами президента України Володимира Зеленського, засновника фонду "Відродження" Джорджа Сороса та "бюрократів Брюсселя". За партію Орбана проголосувало більше половини угорських виборців на парламентскьих виборах.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Угорщина
Орбан
Читайте також:
Київ
14 травня, 2022 субота
"Готуємося до найгіршого сценарію". Оборона Києва не виключає повторний наступ на місто
На фото: Ігор Тацюра, ЗСУ, Сили Тро Тероборона
15 травня, 2022 неділя
Зеленський змінив командувача сил Тероборони ЗСУ
Львівські "боги"
15 травня, 2022 неділя
У Львові та області пролунали вибухи
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.43
    Купівля 31.43
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.57
    Продаж 33.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
16 травня
18:16
Нестор Шуфрич
Шуфрич виїхав із України, - очільник Чернівецької ОВА
18:06
Три скандинавські країни заявили про готовність захищати Фінляндію та Швецію від агресії до членства в НАТО
18:05
Ексклюзив
український прапор
Як з режиму "спринт" переключитися на режим "марафон". Психологічний практикум Олега Романчука
17:48
Ексклюзив
нафта
Угорщина - серйозна перепона до активації 6-го пакету санкцій, включно з поетапною відмовою від російської нафти, — редактор "Радіо Свобода" в Празі
17:42
фінляндія швеція нато
Швеція подасть заявку на членство у НАТО, - рішення уряду
17:26
Херсонська область
На Херсонщині росіяни призначили "голову району" в одній із громад
17:20
карта бойових дій-мала
Карта бойових дій в Україні станом на 15:00 16 травня
17:05
заборонили Комуністичну партію
В Україні заборонили Комуністичну партію, - Совгиря
16:53
Обстріли Чугуївського району, Харківщина
На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув 62-річний чоловік, ще один житель отримав поранення
16:50
Євросоюз
Єврокомісія отримала опитувальник від України для набуття статусу кандидата на членство в ЄС, готується висновок
16:46
наслідки обстрілів
Міномети, ствольна артилерія, "гради": Росія за останній тиждень активніше обстрілювала Криворіжжя
16:32
Ексклюзив
Допомога
Україна перемагає Росію на інформаційному фронті, - експертка з інформаційної безпеки Цибульська
16:28
російські військові окупанти
РФ "фільтрує" українців в усіх тимчасово окупованих містах, людей при цьому принижують і катують, - Денісова
16:27
Санкції
Ембарго на російську нафту: ЄС розглядає будівництво нафтопроводів до Угорщини, - El Pais
16:23
Ексклюзив
Ізюм, Харківська область
В Харків повертатись зарано, ворог ще близько до міста, - депутат міськради
16:14
СБУ
СБУ заблокувала підсанкційний завод у Дніпрі, який збирався працювати для російського ВПК
16:00
генетичний банк рослин
Удар по продовольчій безпеці світу: РФ знищила генетичний банк рослин України, що зберігав понад 160 тис. сортів
15:50
Путін
Путін несподівано змінив риторику щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО
15:38
паркування
У Києві з 16 травня відновили платне паркування
15:36
оператор "Київстар"
Київстар підтвердив тренд повернення українців додому
15:22
Вибух на складі аміачної селітри, Харківщина
На Харківщині окупанти влучили ракетою у склад із аміачною селітрою, загрози для жителів немає, - ОВА
15:20
Андрій Шевченко
Італійський клуб, який тренував Шевченко, вилетів із Серії A
15:09
епідемія Польща коронавірус
У Польщі скасували стан епідемії. Але зберегли стан епідеміологічної загрози
14:59
На Чернігівщині окупанти обстріляли прикордонні населені пункти
14:40
Білоруський доброволець Павло "Волат"
На війні з Росією загинув командир білоруського добровольчого батальйону Павло "Волат"
14:40
Крилата ракета
ЗСУ збили крилату ракету типу "Х", якою окупанти намагались завдати удару по Одесі
14:39
Угорщина
Євросоюз не може досягти швидкого рішення щодо ембарго на російську нафту через позицію деяких держав-членів Союзу, - глава європейської дипломатії Боррель
14:36
Харків
Російська артилерія навмисно цілила по багатоповерхівках у Харкові, – СБУ
14:18
голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Росія всі вихідні щільно обстрілювала Гірську громаду на Луганщині, загинула людина, 9 поранено
14:15
Дмитро Пєсков
У Кремлі вигадали нову причину небажання бачити Україну в НАТО
14:10
Ексклюзив
окупанти
В Росії немає ресурсів для оголошення загальної мобілізації, - генерал-майор СБУ Ягун
14:00
Ексклюзив
Країни ОДКБ
Путін спробує переконати країни-учасниці саміту ОДКБ взяти участь у війні, але ці країни не камікадзе, - нардеп Чернєв
13:57
Маріуполь окупанти
У Маріуполі Росія готує підробку письмових "свідчень" про "звірства української армії", – радник мера
13:57
Україна ЄС НАТО
Україна має шанс стати членом НАТО, обійшовши етап "План дій щодо членства", - тимчасова повірена США в Україні Квін
13:21
McDonald's оголосив, що остаточно залишає Росію
13:17
Маріуполь
"Турботою про людей тут не тхне, електрика є тільки в районі, де розміщена окупаційна "адміністрація", - радник мера Маріуполя
13:08
Оновлено
Ракетний удар, Одеська область
Росіяни завдали ракетного удару по туристичній базі на Одещині, важко поранено дитину, постраждали троє дорослих
13:03
японське агентство "Джайка"
Японія надала Україні пільговий кредит на $100 млн
12:48
Ексклюзив
Kalush Orchestra
Перемога України на Євробаченні мала потужний політичний ефект, - волонтер Притула
12:48
Невідомі пофарбували будівлю окупаційної адміністрації в кольори прапора України
Невідомі в Євпаторії пофарбували будівлю окупаційної адміністрації в синьо-жовтий
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]so.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV