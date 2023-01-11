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OPINION

ОРБАНізація та неідеальність демократії

Євген Магда
11 січня, 2023 середа
08:04
Погляд Євген Магда

Орбан намацав ахіллесову п'яту ЄС — там не хочуть нового -exit (якого не хочуть і самі угорці), і він не сам такий хоробрий, за ним стоять великі гроші з Німеччини та Угорщини

Буду не в тренді.

Віктор Орбан, який робить гучні заяви про багатовекторність, перебуває на посаді прем'єра четвертий термін.

У ФІДЕС зараз дві третини місць у парламенті (Угорщина — парламентська республіка).

Скандал у грудні 2020 року з гомофобом з ФІДЕС Саєром, якого взяли з наркотою на гей-вечірці, Орбану не зашкодив.

Демократія працює далеко не ідеально, а розташування Угорщини на карті Європи є стратегічно вагомим

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У 2022 році Угорщина протискала окремішність позиції по нафті. 

Сійярто катався до Москви, не знаю, чи чіпляє російську медальку на парадні прийняття чи ні, але має її — факт.

Орбан намацав ахіллесову п'яту ЄС — там не хочуть нового -exit (якого не хочуть і самі угорці), і він не сам такий хоробрий, за ним стоять великі гроші з Німеччини та Угорщини

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Демократія працює далеко не ідеально, а розташування Угорщини на карті Європи є стратегічно вагомим.

Це я лише до того, що Орбан намацав ахіллесову п'яту ЄС — там не хочуть нового -exit (якого не хочуть і самі угорці), і він не сам такий хоробрий, за ним стоять великі гроші з Німеччини та Угорщини.

Тому гіпотетична образа Джорджа Сороса на Віктора Орбана має набувати інших форм).

Джерело

Про автора. Євген Магда, політолог

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