Організатори італійської регати заборонили участь 60 російським яхтам
Вітрильні змагання Giraglia Rolex Cup відбудуться без участі 50-60 російських яхт через агресію Росії проти України
Президент яхт-клубу Yacht Club Italiano Джероламо Б’янкі в середу зробив з цього приводу офіційну заяву.
У ній, зокрема скзано, що під заборону участі в італійській регаті Giraglia Rolex Cup 10-18 червня, підпадуть 50-60 російських яхт. Рішення ухвалене у зв’язку з агресією рф проти України.
Довідка. Giraglia Rolex Cup – щорічні з 1953 року змагання з вітрильного спорту, що стартують у французькому Сен-Тропе й завершуються в італійській Генуї.
- Нагадаємо, 20 квітня стало відомо, що російські та білоруські тенісисти не зможуть виступити на "Вімблдоні"-2022 через воєнне вторгнення РФ в Україну.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.52
Купівля 30.52Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.9Продаж 34.6
- Актуальне
- Важливе