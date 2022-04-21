Організатори італійської регати заборонили участь 60 російським яхтам

Президент яхт-клубу Yacht Club Italiano Джероламо Б’янкі в середу зробив з цього приводу офіційну заяву.



У ній, зокрема скзано, що під заборону участі в італійській регаті Giraglia Rolex Cup 10-18 червня, підпадуть 50-60 російських яхт. Рішення ухвалене у зв’язку з агресією рф проти України.



Довідка. Giraglia Rolex Cup – щорічні з 1953 року змагання з вітрильного спорту, що стартують у французькому Сен-Тропе й завершуються в італійській Генуї.

Нагадаємо, 20 квітня стало відомо, що російські та білоруські тенісисти не зможуть виступити на "Вімблдоні"-2022 через воєнне вторгнення РФ в Україну.

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