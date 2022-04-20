Російських і білоруських тенісистів офіційно відсторонили від "Вімблдону"

Про це повідомляє офіційний сайт «"Вімблдону".



"Вімблдон" став першим великим тенісним турніром, який повністю заборонив росіянам і білорусам брати участь у особистих змаганнях.



"Від імені Всеанглійського клубу та Комітету з керівництва Чемпіонату ми хочемо висловити нашу постійну підтримку всім, хто постраждав від конфлікту в Україні в ці шокуючі та важкі часи. Ми поділяємо загальне засудження незаконних дій Росії та уважно розглянули ситуацію в контексті наших обов’язків перед гравцями, нашою спільнотою та громадськістю Великобританії як британського спортивного закладу. Ми також врахували вказівки уряду Великобританії щодо спортивних організацій та заходів. В умовах такої невиправданої та безпрецедентної військової агресії, для російського режиму було б неприйнятно отримувати будь-які вигоди від участі російських чи білоруських гравців у "Вімблдоні", - йдеться у заяві організаторів.



Раніше повідомлялося, що організатори Вімблдонського турніру вимагатимуть від гравців доказів, що вони не підтримують російського диктатора Володимира Путіна і не отримують фінансової підтримки від Росії. Але, за інформацією The New York Times, від цього варіанту відмовилися, щоб гравці не наражали на ризик свої родини.



"Вімблдон" пройде з 27 червня по 10 липня у передмісті Лондона.

11 березня українська тенісистка Марта Костюк обурилася через поведінку російських колег, які не вибачилися за військову агресію проти нашої країни.

Вранці 10 квітня у The New York Times анонсували, що росіян та білорусів відсторонять від участі у найпрестижнішому в світовому тенісі Вімблдонському турнірі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb