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Організатори оприлюднили девіз Олімпіади-2022

17 вересня, 2021 п'ятниця
17:47
Олімпіада-2022 Олімпіада-2022

Організатори зимової Олімпіади-2022 представили девіз Ігор

Про це повідомляє Xinhua.

Девіз Олімпіади-2022 - "Разом заради спільного майбутнього" (Together For A Shared Future).

"Девіз просуває універсальну мету єдності, миру, прогресу та відкритості. Це китайська інтерпретація недавно переглянутого олімпійського девізу "Швидше, вище, сильніше - разом", - повідомили в оргкомітеті Ігор.

Олімпіада-2022 пройде з 4 по 20 лютого. Зимові Ігри відбуватимуться у Пекіні.

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Спорт
зимова олімпіада
Пекін
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