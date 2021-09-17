Організатори оприлюднили девіз Олімпіади-2022

Про це повідомляє Xinhua.



Девіз Олімпіади-2022 - "Разом заради спільного майбутнього" (Together For A Shared Future).



"Девіз просуває універсальну мету єдності, миру, прогресу та відкритості. Це китайська інтерпретація недавно переглянутого олімпійського девізу "Швидше, вище, сильніше - разом", - повідомили в оргкомітеті Ігор.



Олімпіада-2022 пройде з 4 по 20 лютого. Зимові Ігри відбуватимуться у Пекіні.

Нагадаємо, у квітні 2021 року влада КНДР ухвалила рішення не відправляти спортсменів на Олімпійські ігри у Токіо.

9 вересня Міжнародний олімпійський комітет відсторонив КНДР від участі в зимових Олімпійських іграх у Пекіні.