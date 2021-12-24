Організовував незаконні польоти до окупованого Криму: в Україні оголосили про підозру міністру транспорту РФ Дітріху
Міністра транспорту Росії Євгена Дітріха підозрюють у організації незаконних авіаперельотів до тимчасово окупованого Криму
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Євгену Дітріху та його заступнику повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
Слідство встановило, що вони, перебуваючи на керівних посадах найбільшого авіаперевізника РФ ПАТ "Аерофлот", організували злочинну схему, згідно з якою від квітня 2014 року до листопада 2020 року було здійснено понад 34 тис. перельотів з РФ до окупованого Криму й у зворотному напрямку. Так, незаконно потрапили на півострів щонайменше 329 тис. осіб.
Рейси відбувалися всупереч нормам міжнародного права та повітряного права України.
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