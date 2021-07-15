Потрібна кількість голосів на комітеті буде, - Осадчук про призначення Монастирського очільником МВС
Заступник голови комітету Андрій Осадчук (фракція "Голос") заявив, що засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, на якому планують розглянути подання прем'єр-міністра про призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України, відбудеться 16 липня
Про це Осадчук сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
"Можу підтвердити, що Верховна Рада отримала подання прем'єр-міністра про призначення Монастирського Дениса Анатолійовича міністром внутрішніх справ, воно розписане і вже отримане комітетом з питань правоохоронної діяльності. У зв'язку з цим призначено засідання комітету - завтра (16 липня - ІФ) о 9:30 у будівлі комітетів", - сказав Осадчук.
Парламентарій прогнозує, що за результатами розгляду подання комітет може ухвалити рішення близько 9:45 у п'ятницю. За словами Осадчука, очікується, що "потрібна кількість голосів, щоб підтримати подання, в комітеті точно буде". Загалом до складу правоохоронного комітету входять 25 депутатів, а, згідно з регламентом ВР, для ухвалення рішення потрібно щонайменше 13 голосів.
- Нагадаємо, що до Верховної Ради внесли подання про кандидатуру Дениса Монастирського на посаду очільника МВС.
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