Потрібна кількість голосів на комітеті буде, - Осадчук про призначення Монастирського очільником МВС

Про це Осадчук сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Можу підтвердити, що Верховна Рада отримала подання прем'єр-міністра про призначення Монастирського Дениса Анатолійовича міністром внутрішніх справ, воно розписане і вже отримане комітетом з питань правоохоронної діяльності. У зв'язку з цим призначено засідання комітету - завтра (16 липня - ІФ) о 9:30 у будівлі комітетів", - сказав Осадчук.

Парламентарій прогнозує, що за результатами розгляду подання комітет може ухвалити рішення близько 9:45 у п'ятницю. За словами Осадчука, очікується, що "потрібна кількість голосів, щоб підтримати подання, в комітеті точно буде". Загалом до складу правоохоронного комітету входять 25 депутатів, а, згідно з регламентом ВР, для ухвалення рішення потрібно щонайменше 13 голосів.

Нагадаємо, що до Верховної Ради внесли подання про кандидатуру Дениса Монастирського на посаду очільника МВС.