Шмигаль вніс до Ради кандидатуру Монастирського на посаду очільника МВС, - Юрчишин
До Верховної Ради внесли подання про кандидатуру Дениса Монастирського на посаду очільника МВС
Про це повідомив нардеп фракції “Голос” Ярослав Юрчишин.
“Денис Шмигаль неочікувано вніс кандидатуру Дениса Монастирського на посаду очільника МВС”, - зазначив він.
- Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку.
- Президент Володимир Зеленський запропонував нардепа-"слугу" Дениса Монастирського на посаду голови МВС.
- Народний депутат з фракції “Слуга народу” Денис Монастирський погодився на пропозицію президента Зеленського стати кандидатом на посаду очільника МВС.
- Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що за призначення Дениса Монастирського очільником МВС буде понад 300 голосів.
- Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
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