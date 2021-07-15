Рада прийняла відставку Авакова
Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За проголосував 291 нардеп.
Довідка. Аваков займав посаду з моменту перемоги Революції Гідності - 2014 року. До цього він був нардепом двох скликань та головою Харківської ОДА.
- Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку.
- Президент Володимир Зеленський запропонував нардепа-"слугу" Дениса Монастирського на посаду голови МВС.
- Народний депутат з фракції “Слуга народу” Денис Монастирський погодився на пропозицію президента Зеленського стати кандидатом на посаду очільника МВС.
- Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що за призначення Дениса Монастирського очільником МВС буде понад 300 голосів.
- За словами нардепки Ірини Верещук, Зеленський попросив Авакова подати заяву на звільнення.
- Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності рекомендував парламенту самостійно визначитись щодо відставки очільника МВС Арсена Авакова.
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