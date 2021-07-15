Рада прийняла відставку Авакова

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За проголосував 291 нардеп.















Довідка. Аваков займав посаду з моменту перемоги Революції Гідності - 2014 року. До цього він був нардепом двох скликань та головою Харківської ОДА.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку.

Президент Володимир Зеленський запропонував нардепа-"слугу" Дениса Монастирського на посаду голови МВС.

Народний депутат з фракції “Слуга народу” Денис Монастирський погодився на пропозицію президента Зеленського стати кандидатом на посаду очільника МВС.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що за призначення Дениса Монастирського очільником МВС буде понад 300 голосів.

За словами нардепки Ірини Верещук, Зеленський попросив Авакова подати заяву на звільнення.

Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності рекомендував парламенту самостійно визначитись щодо відставки очільника МВС Арсена Авакова.