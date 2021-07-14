Піти у відставку Авакова попросив Зеленський, - нардепка-"слуга" Верещук

Про це заявила народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, Зеленський на фракції розповів, що він просив Авакова піти у відставку.

"Президент на фракції сказав, що він викликав Авакова і запропонував йому написати заяву. Як ви бачите, Аваков, на відміну від Степанова, зробив так, як і обіцяв, і написав заяву", - підкреслила нардепка.

Верещук вважає, що Аваков не використовуватиме поточну складну ситуацію для політичних цілей.

Відповідаючи на питання, які претензії або зауваження є у фракції до Авакову, депутатка сказала: "Зауваження дає суспільство. Ми все обговорюємо, зокрема і справа Шеремета, тому всі зауваження на поверхні".

Вона звернула увагу, що не було конфліктів між Зеленським та Аваковим.



"Знаю тільки, що у президента були запитання у справі Шеремета. Ви пам'ятаєте, що він відкрито про це говорив, що, якщо немає доказів, ми будемо приймати рішення", - заявила нардепка.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав заяву про відставку.

Президент Володимир Зеленський запропонував нардепа-"слугу" Дениса Монастирського на посаду голови МВС.