Піти у відставку Авакова попросив Зеленський, - нардепка-"слуга" Верещук
Президент України Володимир Зеленський попросив очільника МВС Арсена Авакова подати заяву на звільнення
Про це заявила народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.
За її словами, Зеленський на фракції розповів, що він просив Авакова піти у відставку.
"Президент на фракції сказав, що він викликав Авакова і запропонував йому написати заяву. Як ви бачите, Аваков, на відміну від Степанова, зробив так, як і обіцяв, і написав заяву", - підкреслила нардепка.
Верещук вважає, що Аваков не використовуватиме поточну складну ситуацію для політичних цілей.
Відповідаючи на питання, які претензії або зауваження є у фракції до Авакову, депутатка сказала: "Зауваження дає суспільство. Ми все обговорюємо, зокрема і справа Шеремета, тому всі зауваження на поверхні".
Вона звернула увагу, що не було конфліктів між Зеленським та Аваковим.
"Знаю тільки, що у президента були запитання у справі Шеремета. Ви пам'ятаєте, що він відкрито про це говорив, що, якщо немає доказів, ми будемо приймати рішення", - заявила нардепка.
- Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав заяву про відставку.
- Президент Володимир Зеленський запропонував нардепа-"слугу" Дениса Монастирського на посаду голови МВС.
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