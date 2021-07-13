Вирішив відповісти "так" на пропозицію Зеленського очолити МВС, - Монастирський
Народний депутат з фракції “Слуга народу” Денис Монастирський погодився на пропозицію президента Зеленського стати кандидатом на посаду очільника МВС
Про це Монастирський заявив після засідання фракції "Слуга народу”, повідомляє Сегодня.
“Вирішив відповісти "так" на пропозицію президента очолити МВС. Це сталося буквально кілька хвилин тому. Я розумію, на яку жертву я йду як людина, як особа і як політик. Але я зробив цей вибір і претендуватиму на цю посаду", - так прокоментував Монастирський пропозицію про своє призначення.
- Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку.
- Голосування у Верховній Раді щодо відставки Арсена Авакова відбудеться 15 липня, заявила нардеп Євгенія Кравчук.
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