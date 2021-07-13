Вирішив відповісти "так" на пропозицію Зеленського очолити МВС, - Монастирський

Про це Монастирський заявив після засідання фракції "Слуга народу”, повідомляє Сегодня.

“Вирішив відповісти "так" на пропозицію президента очолити МВС. Це сталося буквально кілька хвилин тому. Я розумію, на яку жертву я йду як людина, як особа і як політик. Але я зробив цей вибір і претендуватиму на цю посаду", - так прокоментував Монастирський пропозицію про своє призначення.



