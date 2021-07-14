Комітет Ради не визначився щодо відставки Авакова
Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності рекомендує парламенту самостійно визначитись щодо відставки очільника МВС Арсена Авакова
Про це повідомляє "Україна 24".
Депутатам рекомендують під час засідання самим визначитися щодо відставки Авакова.
За це рішення проголосувало 13 членів комітету.
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