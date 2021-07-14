Комітет Ради не визначився щодо відставки Авакова

Про це повідомляє "Україна 24".



Депутатам рекомендують під час засідання самим визначитися щодо відставки Авакова.



За це рішення проголосувало 13 членів комітету.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав заяву про відставку.

Президент Володимир Зеленський запропонував нардепа-"слугу" Дениса Монастирського на посаду голови МВС.

За словами нардепки Ірини Верещук, Зеленський попросив Авакова подати заяву на звільнення. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb