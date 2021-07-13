За призначення Монастирського буде понад 300 голосів, - Арахамія

Про це він заявив у коментарі журналістам 13 липня, передає Еспресо.TV.

"Персональне голосування. Я думаю, у Монастирського буде більше 300 голосів (за призначення на посаду очільника МВС - ред.). У мене таке відчуття", - наголосив Арахамія.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку.

Президент Володимир Зеленський запропонував нардепа-"слугу" Дениса Монастирського на посаду голови МВС.

Народний депутат з фракції “Слуга народу” Денис Монастирський погодився на пропозицію президента Зеленського стати кандидатом на посаду очільника МВС.

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