За призначення Монастирського буде понад 300 голосів, - Арахамія
Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що за призначення Дениса Монастирського очільником МВС буде понад 300 голосів
Про це він заявив у коментарі журналістам 13 липня, передає Еспресо.TV.
"Персональне голосування. Я думаю, у Монастирського буде більше 300 голосів (за призначення на посаду очільника МВС - ред.). У мене таке відчуття", - наголосив Арахамія.
- Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку.
- Президент Володимир Зеленський запропонував нардепа-"слугу" Дениса Монастирського на посаду голови МВС.
- Народний депутат з фракції “Слуга народу” Денис Монастирський погодився на пропозицію президента Зеленського стати кандидатом на посаду очільника МВС.
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