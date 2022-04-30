Ощадбанк попередив клієнтів про листи від шахраїв
Ощадбанк повідомляє про випадки отримання клієнтами на електронні скриньки шахрайських листів про нібито надходження платежу на рахунок
Про це йдеться на сайті фінустанови.
У листах міститься фішингове посилання для перегляду деталей операції, за яким у жодному разі не можна переходити.
"Шахраї таким чином намагаються отримати незаконний доступ до конфіденційних даних клієнта, а це може загрожувати втратою коштів з рахунку", - кажуть в банку.
Там порадили у разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень звернутися до контакт-центру за номером телефону: 0 800 210 800.
- Нагадаємо, кіберполіція застерігає від шахрайства з виплатами грошової допомоги українцям під час воєнного стану
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