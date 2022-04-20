Шахраї за допомогою фішингу виманюють гроші в українців під виглядом надання державних виплат, - кіберполіція
Кіберполіція застерігає від шахрайства з виплатами грошової допомоги українцям під час воєнного стану
Про це повідомляє Національна поліція України.
"Правопорушники роблять розсилку SMS-повідомлень, де розповідають про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. В повідомленні шахраї також вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей. У таких випадках аферисти використовують фішинг. Громадяни, вказуючи конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, автоматично передають їх шахраям. Після чого зловмисники привласнюються гроші українців", - пишуть поліцейські і додають, що таких звернень від громадян, що стали жертвами шахраїв, вже було десятки.
Кіберполіція закликає громадян бути пильними та радить:
- отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел;
- уважно перевіряти URL-адресу сайту, один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс;
- не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах,
- якщо ж фінансову інформацію розголошено, негайно звернутись до банку та заблокувати картку;
- у разі підозри шахрайських дій в Інтернеті - повідомляти кіберполіцію на електронну пошту: [email protected]
- Додамо, що кіберполіція України закликає громадян інформувати про диверсійні інтернет-ресурси. Наразі заблоковано 2 тис. ворожих ресурсів
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.47
Купівля 30.47Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.74Продаж 34.52
- Актуальне
- Важливе