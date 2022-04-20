Шахраї за допомогою фішингу виманюють гроші в українців під виглядом надання державних виплат, - кіберполіція

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Правопорушники роблять розсилку SMS-повідомлень, де розповідають про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. В повідомленні шахраї також вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей. У таких випадках аферисти використовують фішинг. Громадяни, вказуючи конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, автоматично передають їх шахраям. Після чого зловмисники привласнюються гроші українців", - пишуть поліцейські і додають, що таких звернень від громадян, що стали жертвами шахраїв, вже було десятки.

Кіберполіція закликає громадян бути пильними та радить:

- отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел;

- уважно перевіряти URL-адресу сайту, один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс;

- не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах,

- якщо ж фінансову інформацію розголошено, негайно звернутись до банку та заблокувати картку;

- у разі підозри шахрайських дій в Інтернеті - повідомляти кіберполіцію на електронну пошту: [email protected]

Додамо, що кіберполіція України закликає громадян інформувати про диверсійні інтернет-ресурси. Наразі заблоковано 2 тис. ворожих ресурсів

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