Кіберполіція заблокувала близько 2 тис. ворожих ресурсів з аудиторією понад 17 млн
Кіберполіція України закликає громадян інформувати про диверсійні інтернет-ресурси. Наразі заблоковано 2 тис. ворожих ресурсів
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у телеграм.
"Новини боротьби на кіберфронті: заблоковано близько 2000 ворожих ресурсів із загальною аудиторією в понад 17 мільйонів користувачів", – йдеться у повідомленні.
Кіберполіції допомогли заблокувати ці ресурси небайдужі користувачі тематичних телеграм-каналів. МВС закликає українців повідомляти через телеграм-канали і телеграм-боти про диверсійні інтернет-ресурси.
- Нагадаємо, у Держспецзв'язку попередили про кібератаку, спрямовану на викрадення даних громадян.
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