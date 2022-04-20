Кіберполіція заблокувала близько 2 тис. ворожих ресурсів з аудиторією понад 17 млн

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у телеграм.



"Новини боротьби на кіберфронті: заблоковано близько 2000 ворожих ресурсів із загальною аудиторією в понад 17 мільйонів користувачів", – йдеться у повідомленні.



Кіберполіції допомогли заблокувати ці ресурси небайдужі користувачі тематичних телеграм-каналів. МВС закликає українців повідомляти через телеграм-канали і телеграм-боти про диверсійні інтернет-ресурси.

Нагадаємо, у Держспецзв'язку попередили про кібератаку, спрямовану на викрадення даних громадян.



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