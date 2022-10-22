Про це повідомило видання Голос України.

Зазначається, що уроки "за російською програмою" після тривалої перерви за раніше анонсованим графіком не розпочалися, а з будівель навчальних закладів прибрали озброєну охорону з російських військовослужбовців, котрі позмінно чергували біля входів.

Хоча формально "нові російські школи" не закривали, у перший після канікул день роботи сюди не з’явилися ні вчителі, ні учні.

"Справа не в оголошеній рашистами евакуації – виїхали насправді одиниці. Далеко не таємниця, що працювати до тих шкіл і педагоги, й обслуговуючий персонал йшли не через велику любов до расєї, а заради продуктових пайків та грошей, аби хоч якось вижити", - йдеться у дописі.

Відомо, що в жовтні всі роздачі "гуманітарки" в Херсоні, Бериславі та інших фейкових "муніципальних округах" окупанти повністю припинили й повивозили на лівий берег Дніпра всі свої цивільні установи, які опікувалися цими роздачами.

"Тож якщо немає грошей та харчів – немає сенсу приводити в класи дітей та проводити заняття". - зазначає видання.

9 жовтня стало відомо, що росіяни на окупованій частині Херсонської області змогли відкрити менш ніж сто шкіл, там бракує педагогів та дітей, більшість учнів вчаться онлайн за українською програмою.