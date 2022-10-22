Осінні канікули в російських школах Херсонщини продовжено на невизначений час, - ЗМІ
Оголошені з 14 по 21 жовтня "осінні канікули" у тій третині шкіл на Херсонщині, що їх спромоглися відкрити окупанти, продовжили на невизначений термін
Про це повідомило видання Голос України.
Зазначається, що уроки "за російською програмою" після тривалої перерви за раніше анонсованим графіком не розпочалися, а з будівель навчальних закладів прибрали озброєну охорону з російських військовослужбовців, котрі позмінно чергували біля входів.
Хоча формально "нові російські школи" не закривали, у перший після канікул день роботи сюди не з’явилися ні вчителі, ні учні.
"Справа не в оголошеній рашистами евакуації – виїхали насправді одиниці. Далеко не таємниця, що працювати до тих шкіл і педагоги, й обслуговуючий персонал йшли не через велику любов до расєї, а заради продуктових пайків та грошей, аби хоч якось вижити", - йдеться у дописі.
Відомо, що в жовтні всі роздачі "гуманітарки" в Херсоні, Бериславі та інших фейкових "муніципальних округах" окупанти повністю припинили й повивозили на лівий берег Дніпра всі свої цивільні установи, які опікувалися цими роздачами.
"Тож якщо немає грошей та харчів – немає сенсу приводити в класи дітей та проводити заняття". - зазначає видання.
- 9 жовтня стало відомо, що росіяни на окупованій частині Херсонської області змогли відкрити менш ніж сто шкіл, там бракує педагогів та дітей, більшість учнів вчаться онлайн за українською програмою.
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