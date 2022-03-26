Основна помилка уряду: ми не даємо розуміння, що буде з економікою після воєнного стану, — економістка Ніна Южаніна
Южаніна додала, що всі норми стосовно економіки, які уряд прийняв зараз, на 99% стосуються саме економіки воєнного стану
"Бізнес має планувати, що буде далі, яка буде економічна політика після війни та як будуть працювати підприємства", – сказала вона в етері Espreso TV.
Читайте також: Українська економіка зупиниться, якщо всі перестануть робити платежі та платити податки, – виконавчий директор аналітичного центру Case-Україна
Економістка наголосила, що міжнародні компанії, які виходять з росії також вивчають українські норми та правила і політики, аби в найближчому майбутньому працювати в Україні.
"Міністерство економіки не відстежує усі норми, аби внести певні зміни, щоб ці міжнародні компанії заходили на український ринок", – зазначила вона.
Також Южаніна зауважила: "Нещодавно ми прийняли третій пакет змін (ред. третій пакет законодавчих змін для підтримки бізнесу) і податковий митний кодекс, які дають можливість в період воєнного стану бізнесу планувати свою діяльність. Тож все зараз буде швидше, простіше, з найменшими платежами, або взагалі без них".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.19Продаж 33.26
- Актуальне
- Важливе