Основна помилка уряду: ми не даємо розуміння, що буде з економікою після воєнного стану, — економістка Ніна Южаніна

"Бізнес має планувати, що буде далі, яка буде економічна політика після війни та як будуть працювати підприємства", – сказала вона в етері Espreso TV.



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Економістка наголосила, що міжнародні компанії, які виходять з росії також вивчають українські норми та правила і політики, аби в найближчому майбутньому працювати в Україні.

"Міністерство економіки не відстежує усі норми, аби внести певні зміни, щоб ці міжнародні компанії заходили на український ринок", – зазначила вона.



Також Южаніна зауважила: "Нещодавно ми прийняли третій пакет змін (ред. третій пакет законодавчих змін для підтримки бізнесу) і податковий митний кодекс, які дають можливість в період воєнного стану бізнесу планувати свою діяльність. Тож все зараз буде швидше, простіше, з найменшими платежами, або взагалі без них".



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